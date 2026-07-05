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Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

Yapılan çalışmaların ardından yaşlı adamın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli ölüm üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine bölgeye giden sağlık ekipleri, 72 yaşındaki Gürbüz'ün hayatını kaybettiğini tespit etti.

Uyanmadığını fark eden iş arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

İlk başta uyuduğunu zanneden arkadaşları bir süre sonra, Gürbüz'e temas ederek uyandırmaya çalıştı.

Edinilen bilgiye göre, iş yerine giden arkadaşlar, Alaattin Gürbüz'ün (72) masada hareketsiz yattığını gördü.

Olay, Akpınar Mahallesi Buzbağ Sokak'ta bulunan bir lastikçide meydana geldi.

Sağlık ekiplerinin yaşamını yitirdiğini belirlediği Gürbüz'ün cenazesi otopsi için morga kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Elazığ'da 72 yaşındaki Alaattin Gürbüz, bulunduğu lastikçi dükkanında arkadaşları tarafından hareketsiz halde bulundu.

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