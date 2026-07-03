KOSGEB Van İl Müdürü Bilal Emre Yörük, AK Parti Van İl İnsan Hakları Başkanı Av. Cihat Demir ve AK Parti Van İl Yönetim Kurulu Üyesi Zeynep Çelik, Teknokent’e ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin ile görüşme gerçekleştirildi. Görüşmede; girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin desteklenmesi, teknoloji tabanlı girişimlerin gelişimi ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak iş birliği alanları ele alındı.

Ziyarette Van Teknokent Genel Müdürü Yasemin Yetkin, ziyarete ilişkin olarak; “Nazik ziyaretleri ve değerli görüşleri için kendilerine teşekkür eder, ortak çalışmaların bölgemizin teknoloji ve girişimcilik kapasitesine önemli katkılar sunmasını temenni ederiz.” dedi.