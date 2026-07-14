Hükümet Konağı'nda düzenlenen programda Kaymakam Mesut Bolat, kurum amirleri tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından Kaymakam Bolat başkanlığında kurum amirlerinin katılımıyla tanışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Toplantıda; kurumların yürüttüğü çalışmalar hakkında genel değerlendirmelerde bulunulurken, kamu hizmetlerinin etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.
Özalp'taki görevine başlayan Kaymakam Mesut Bolat'ın önümüzdeki günlerde ilçe genelindeki kurumları ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alması bekleniyor.
Kaynak: İHA