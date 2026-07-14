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Özalp'taki görevine başlayan Kaymakam Mesut Bolat'ın önümüzdeki günlerde ilçe genelindeki kurumları ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alması bekleniyor.

Toplantıda; kurumların yürüttüğü çalışmalar hakkında genel değerlendirmelerde bulunulurken, kamu hizmetlerinin etkin ve koordineli bir şekilde yürütülmesine yönelik görüş alışverişi yapıldı.

Hükümet Konağı'nda düzenlenen programda Kaymakam Mesut Bolat, kurum amirleri tarafından karşılandı. Karşılama töreninin ardından Kaymakam Bolat başkanlığında kurum amirlerinin katılımıyla tanışma ve değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi.

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