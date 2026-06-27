Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan 2025 yılı ormancılık verilerini yayımladı. Açıklanan verilerde, Türkiye genelinin yanı sıra Van’a ilişkin veriler de paylaşıldı.

2025 yıl sonu verilerine göre Türkiye genelinde 24 milyon 500 bin hektarlık alanın orman kadastrosu yapılmışken, tescili yapılmış alan ise 23 milyon 760 bin hektar olarak kaydedildi. 675 bin hektar alan ise 2/B ile orman dışına çıkarılmış toplam alan oldu.

Aynı dönemde Van’da ise 44 bin 627 hektarlık alanın orman kadastrosu yapıldı. Van’da tescili yapılmış ormanlık alan 45 bin 669 hektar alan olurken, 2/B ile orman dışına çıkarılmış toplam alan ise 230 olarak kaydedildi.