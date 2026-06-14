AK Parti’nin Van’da düzenlediği Orta Doğu Strateji Kampı’nda dikkat çeken isimlerden biri de Ayhan Sönmez oldu. Aslen Muşlu olan Sönmez, özellikle gençlerin yoğun ilgisiyle karşılandı. Kamp boyunca katılımcılarla yakından ilgilenen Sönmez, samimi tavırları ve mütevazı kişiliğiyle büyük beğeni topladı.

Vanlıların uzun yıllardır yakından tanıdığı ve sevdiği isimler arasında yer alan Sönmez, program alanında adeta ilgi odağı haline geldi. Katılımcılar sık sık hatıra fotoğrafı çektirmek için Sönmez’in yanına gelirken, gösterilen yoğun teveccüh dikkatlerden kaçmadı. Van halkının misafirperverliğine vurgu yapan Sönmez’in sıcak yaklaşımı da vatandaşlardan karşılık buldu.

Kamp boyunca birçok kişi tarafından sevgi gösterileriyle karşılanan Sönmez için vatandaşlar, “Gönüllere dokunan, halkın içinde olan bir isim” değerlendirmesinde bulundu. Özellikle gençlerin yoğun ilgi gösterdiği Sönmez, kurduğu samimi diyaloglarla programın en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Vanlıların gösterdiği ilgi ve sevgi, Ayhan Sönmez’in bölgede sahip olduğu güçlü karşılığı bir kez daha ortaya koyarken, kampın en dikkat çeken görüntülerinden biri de vatandaşların Sönmez etrafında oluşturduğu yoğun kalabalık oldu.