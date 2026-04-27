Basın İlan Kurumu Van Bölge Müdürlüğü’nde görev değişikliği yaşandı. Van BİK Bölge Müdürlüğü görevine atanan Kenan Tokgöz, görev başı yaptı.

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü mezunu olan tecrübeli isim Kenan Tokgöz, mesleki yolculuğuna Konya’da Merhaba ve Türkiye gazetelerinde başladı. Ardından Millî Gazete ve Yeni Şafak bünyesinde muhabirlikten Ege Bölge Temsilciliğine kadar kritik görevler üstlenen Tokgöz; TV Net, Gerçek Hayat ve Fransa merkezli Okyanus Dergisi gibi mecralardaki çalışmalarıyla vizyonunu uluslararası boyuta taşıdı. Mesleki başarısını Sürekli Basın Kartı ile taçlandıran Tokgöz, sektörün her kademesinde önemli projelere imza attı.

KAMU YÖNETİMİ VE SİVİL TOPLUM DENEYİMİ

2011 yılında Basın İlan Kurumu bünyesine katılarak Manisa Şube Müdürlüğü görevini yürüten Tokgöz, kurumun bölge teşkilatlanmasında öncü rol oynadı. Aynı dönemde Zafer Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu Başkan Vekilliği görevinde bulunarak bölgesel kalkınma stratejileri geliştirdi. Tokgöz, profesyonel kariyerinin yanı sıra 2024-2025 yıllarında Dünya Yaşlanma Konseyi ve İbn-i Sina Enstitüsü bünyesinde Medya ve İletişim Koordinatörü olarak fahri görevler üstlenerek, küresel ölçekli sosyal projelerin iletişim süreçlerini yönetti.

"DİJİTAL DÖNÜŞÜM VE ORTAK AKIL ÖNCELİĞİMİZ"

Yeni görevine ilişkin açıklamalarda bulunan Van Bölge Müdürü Kenan Tokgöz, şeffaf ve çözüm odaklı bir yönetim modelini esas alacaklarını belirterek şunları kaydetti: “Gazetecilik mesleğinde edindiğimiz tecrübeyi, kamu hizmeti sorumluluğu ve kurumsal birikimle bölgemizin hizmetine sunacağız. Yerel basının güçlenmesi, resmî ilan sisteminin etkin işlemesi ve dijital dönüşüm süreçlerinin desteklenmesi temel önceliklerimiz olacaktır. Van merkezli görev bölgemizde tüm paydaşlarımızla istişare içerisinde, şeffaf ve ulaşılabilir bir yönetim anlayışıyla çalışacağız. Yerel basın, şehirlerin hafızasıdır; bizler de bu hafızayı yarınlara daha güçlü taşımak için çalışacağız.”