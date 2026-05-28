İller Bankası Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Van Bölge Müdürlüğü, silahlı özel güvenlik hizmeti alınacağını duyurdu. Alipaşa Mahallesi İskele Caddesi’nde bulunan hizmet binasında görevlendirilmek üzere 5 kişilik silahlı güvenlik hizmeti alımı yapılacak.

Yayımlanan ilanda, “İller Bankası AŞ Van Bölge Müdürlüğü Silahlı Özel Güvenlik Hizmet Alım İşi, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 19’uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.” ifadelerine yer verildi.

İhalenin ardından işe başlama tarihi 1 Eylül 2026 olarak belirlenirken, işin bitiş tarihi ise 31 Ağustos 2028 olacak.

KATILIM ŞARTLARI NELER?

İhaleye katılacak firmalardan şu belgeler istenecek:

-Teklif mektubu,

-Tüzel kişilerde isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ortaklar ve ortaklık oranlarına ilişkin bilgi ve belgeler,

-Geçici teminat belgesi,

-İhalede ekonomik açıdan en avantajlı teklif yalnızca fiyat esasına göre belirlenecek,

-İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecek,

-İhaleye teklif verecek firmaların EKAP hesabına giriş yaparak ihale dokümanını indirmeleri zorunlu olacak,

-Teklifler, EKAP üzerinden e-imza ile hazırlanarak ihale tarih ve saatine kadar sisteme gönderilecek,

-İstekliler tekliflerini birim fiyat üzerinden verecek ve ihale sonucunda yüklenici firma ile birim fiyat sözleşmesi imzalanacak,

-İhalede işin tamamı için teklif verilecek.

İHALE TARİHİ BELLİ OLDU

2 yıllık olarak gerçekleştirilecek 5 kişilik silahlı güvenlik hizmeti alımı ihalesi, 15 Haziran Pazartesi günü saat 14.00’te İller Bankası Van Bölge Müdürlüğü hizmet binasında gerçekleştirilecek.

İlanla ilgili tüm detaylara ilan.gov.tr üzerinden ulaşılabileceği belirtildi.