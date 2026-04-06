Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü, şirket işyerlerinde sürekli işçi kadrosunda çalıştırılmak üzere “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümlerine göre toplamda 402 personel alımı yapacak.

Yayımlanan ilana göre; 324'ü elektrik, 40'ı elektronik, 14’ü inşaat, 8’i harita, 4'ü makine, 2’si sıhhi tesisat, 2'si kimya, 1’i kaynak ve 1'i teknik ressam olmak üzere toplam 396 tekniker ile yardımcı hizmetlerde görev alacak önlisans mezunu 3 aşçı, 2 resepsiyon görevlisi, 1 garson olmak üzere toplam 6 personel alımı gerçekleştirilecek.

TEİAŞ Genel Müdürlüğü Van’dan da 4 elektrik teknikeri ve 2’de elektronik teknikeri olmak üzere toplamda 6 personel alacak.

BAŞVURU TARİHLERİ

Durumları başvuru şartlarına uyanlar, ilanın İŞKUR'un internet sitesinde yayımlandığı tarihten itibaren (13-17 Nisan 2026 tarihleri arası) 5 gün içinde Türkiye İş Kurumu İl/Şube Müdürlüklerinden, İŞKUR internet sitesinden (https://esube.iskur.gov.tr/ adresi üzerinden “İş Arayan" linkine TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaparak) veya e-Devlet üzerinden başvurularını yapabilecek.

BAŞVURUDA ARANILAN ŞARTLAR

Adaylarda aranacak şartlar İşkur iş ilanlarında ve şirketin internet sitesinde (www.teias.gov.tr) ilan edilecek.

SÖZLÜ SINAVA KATILACAK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

İŞKUR'a başvuru yapan adaylardan;

- 2024 yılı KPSS P93 puan türünden altmış (60) ve üzeri puan almış olmak kaydıyla, talep şartlarına uygun adaylar arasından, en yüksek KPSS puanından başlanmak üzere açık iş sayısının dört (4) katı aday;

- Öncelik hakkına sahip olarak başvuran adaylardan talep şartlarına uygun olanlar arasından, öncelik hakkı sahipliğine ilişkin belgenin tarihi esas alınarak ve eski tarihli belgelerden başlanmak suretiyle, açık iş sayısının dört (4) katı aday ayrı listeler hâlinde Şirketimize gönderilecek ve talep şartlarına uyan adayların tamamı sözlü sınava davet edilecek.

İş gücü talebi il düzeyinde karşılanacak. (Adayların adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde yer alan adreslerine göre),

İşçi alım süreci ile ilgili tüm bilgilendirmeler şirketin internet sitesinin (www.teias.gov.tr) "duyurular" kısmından ilan edilecektir.

Başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılan adayların başvuruları sınav veya atama süreçlerinin her aşamasında sonlandırılabilecek.