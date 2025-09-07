Van Otelciler ve Turizmciler Derneği (VANOTED) Başkan Yardımcısı Emre Değer, tarihi yerlerin ayağa kaldırılıp turizme kazandırılması halinde Van’da turizm haritasının değişeceğini söyledi.

Değer, “Yatırımlar artıyor, tanıtım yapılıyor ama hala büyük bir boşluk var. Sabırla çalışırsak Van çok şey kazanır” vurgusu yaptı.

“VAN’IN TURİZM HARİTASI DEĞİŞECEK”

VANOTED Başkan Yardımcısı Emre Değer, WanHaber’e yaptığı açıklamada, Van’ın sahip olduğu kültürel ve doğal mirasın büyük bir turizm değeri taşıdığını söyledi. Değer, “Eski Van Şehri hızlı bir şekilde restore ediliyor. Bittiğinde hem yerli hem yabancı turistin ilgisini çekecek. Bu projeler tamamlandığında Van’ın turizm haritası değişecek.” ifadelerine yer verdi.

Değer, aynı şekilde Hoşap Kalesi’nin 2. etap çalışmalarının sürdüğünü, Çavuştepe Kalesi’nin ise tamamlanmasıyla beraber kültür turizmine olan ilginin bu tür projelerle yeniden canlanacağını belirtti.

TGA İLE ORTAK TANITIM ÇALIŞMALARI

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı'nın (TGA) çalışmalarını da değerlendiren Değer, “TGA bu işi üstlenmiş durumda. Şu an 101 destinasyon belirlenmiş. Bizler de sürekli olarak bu listeye yeni yerlerin eklenmesi için çalışıyoruz. Tanıtım konusunda bir eksiğimiz yok ama uygulama tarafında hala eksikler var.” dedi.

“ŞAMRAN KANALI VE GÖL ETRAFI TURİZME KAZANDIRILMALI”

Van’da turizme kazandırılmayı bekleyen birçok yer olduğunu söyleyen Değer, “Yedi Kilise harabe durumda. Şamran Kanalı, hikayesiyle bile dünya çapında ilgi görebilir. Gölümüzü de yeterince değerlendiremiyoruz. Bunlar çok büyük kayıplar. Bunların turizme kazandırılması gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“BU ŞEHRİ AYAĞA KALDIRMAK ZAMAN ALACAK”

“Van onlarca medeniyete ev sahipliği yapmış kadim bir şehir. Bu zenginlik küçümsenemez. Ama bu potansiyelin turizme dönüşmesi zaman alacak” diyen Değer, tüm paydaşların uyum içinde çalışması gerektiğini vurgulayarak, “Doğru tanıtım, doğru uygulama ve biraz da sabırla Van çok farklı bir noktaya ulaşabilir.” ifadelerini kullandı.