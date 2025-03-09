Türkiye ocak ayında büyük bir felaket yaşadı.

Kayak merkezi Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de 21 Ocak’ta gece saatlerinde çıkan yangında 78 kişi yaşamını yitirdi.

Büyük acılara neden olan olaydan sonra bölgede oteller bir bir kapandı.

SON OTEL DE KAPANDI

Yanan otelin yanındaki Kartal Otel, facianın yaşandığı gün rezervasyonlarını sonlandırdı. Kayak merkezindeki otellerden Golden Key Otel ise 31 Ocak’ta sezonu kapattı.

Kaya Palazzo Otel, geçen hafta kapanırken son olarak Dorukkaya Otel de bugün sezonu sonlandırdı.

Tüm otellerin kapanmasıyla kayak merkezinde sezon sona erdi.