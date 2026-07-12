Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, 2026 yılı Haziran ayına ilişkin Bakanlık Belgeli Konaklama Tesisleri İstatistiklerini yayımladı. Açıklanan verilere göre Doğu Anadolu Bölgesi'nde işletme belgeli tesis sayısında Kars 74 tesisle ilk sırada yer alırken, Van 68 işletme belgeli tesisle ikinci sırada bulundu.

Bakanlığın yayımladığı verilere göre Türkiye genelinde Haziran 2026 itibarıyla işletme belgeli tesis sayısı 8 bin 533, yatırım belgeli tesis sayısı 451, basit konaklama işletme belgeli tesis sayısı ise 12 bin 818 olarak kaydedildi.

Van'da yatırım belgesine sahip tesis sayısı 6 olarak açıklandı. Bu tesislerde toplam 383 oda ve 872 yatak kapasitesi bulunduğu bildirildi.

Haziran ayı verilerine göre Van'da basit konaklama işletme belgesine sahip 36 tesis yer aldı. Bu tesislerde toplam bin 167 oda ve 2 bin 334 yatak kapasitesi bulunduğu açıklandı.

Bakanlığın açıkladığı kapasite verilerine göre Van genelinde bakanlık onaylı işletme belgeli tesislerde toplam 2 bin 624 oda ve 5 bin 438 yatak kapasitesi bulunuyor.