Ligin ilk haftalarındaki başarılı sonuçlarıyla dikkat çeken ardından son haftalarda düşüşe geçen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, bugün deplasmanda önemli bir maça çıkacak.

Beş haftalık galibiyet hasretini sonlandırmak isteyen temsilcimiz, kritik maçta İstanbulspor A.Ş. ile karşılaşacak.

Kırmızı-siyahlı Van ekibi, bugün saat 19.00’da başlayacak ve Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadında oynanacak maça kilitlenirken, taraftarlar da deplasmanda takımını yalnız bırakmayacak.

MAÇ CANLI YAYINLANACAK

İstanbulspor A.Ş. – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasında bugün oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak maç TRT Spor, BeIN SPORTS MAX 1 ve Tabii’den canlı olarak yayınlanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

İstanbulspor A.Ş. – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasında oynanacak maçı hakem Ayberk Demirbaş yönetecek. Yardımcılıklarını Mehmet Şengül ve Oğuzhan Yazır’ın yapacağı müsabakanın dördüncü hakemi de Yunus Emre Çakar olacak.

İstanbulspor A.Ş. – İmaj Altyapı Van Spor FK karşılaşması, bugün (21 Aralık Paza) Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak.