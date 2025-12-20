Ligde son haftalarda aldığı mağlubiyetlerle düşme potasına yaklaşan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, yeniden çıkış arıyor.

Önceki hafta teknik direktör değişikliğine giden ve takımın başına Osman Zeki Korkmaz’ı getiren kırmızı – siyahlılar, yarın (21 Aralık Pazar) deplasmanda konuk olacağı İstanbulspor A.Ş. maçı hazırlıklarını tamamladı. Sahaya mutlak galibiyeti için çıkacak olan temsilcimizi taraftarlar da deplasmanda yalnız bırakmayacak.

Ancak maçı stattan takip edemeyecek olan taraftarlar zorlu müsabakanın hangi kanallarda canlı yayınlanacağını merak ediyor.

MAÇI CANLI YAYINLAYACAK KANALLAR

İstanbulspor A.Ş. – İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü arasındaki maç 21 Aralık Pazar günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak. Saat 19.00’da başlayacak olan maçı TRT Spor, BeIN SPORTS MAX 1 ve Tabii canlı olarak ekranlara taşıyacak.