Son haftalarda istediği sonuçları alamayan ve puan kayıpları yaşayan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, deplasmanda İstanbulspor A.Ş. ile karşılaşacak.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Van ekibi, 21 Aralık Pazar günü deplasmanda İstanbulspor A.Ş’ye konuk olacak. 5 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak isteyen kırmızı siyahlı Van ekibi, 3 puan için sahaya çıkacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Pazar günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadında oynanacak olan İstanbulspor A.Ş İmaj Altyapı Van Spor FK maçını yönetecek hakemler de belli oldu.

Maçta hakem Ayberk Demirbaş düdük çalacak. Mehmet Şengül ve Oğuzhan Yazır’ın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada dördüncü hakem olarak da Yunus Emre Çakar görev alacak.