Temmuz ayında kırmızı-siyahlı ekibin renklerine bağlanan Lucas Africo, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla İmaj Altyapı Van Spor FK ile olan serüvenini sonlandırdığını duyurdu.

Geçtiğimiz günlerde İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, Lucas Africo’nun yönetim kararı doğrultusunda, başka kulüplerle transfer görüşmesi yapabilmesi için izin verildiğini kamuoyuna açıklamıştı. Bu kararın ardından Brezilyalı futbolcu, resmi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Vanspor’a ve taraftarlara teşekkür ederek kulüpteki macerasının sona erdiğini belirtti.

TAKIMA VE TARAFTARLARA TEŞEKKÜR

Lucas Africo, paylaşımında, “Beni çok iyi karşılayan bu kulüpteki serüvenimi sonlandırıyorum. Her şey için ve bu kulübün bir parçası olan herkese teşekkür ederim. Her zaman inanılmaz olan taraftarların gösterdiği sevgi için ayrıca minnettarım. Sezonun geri kalanında ve gelecekte kulübe başarılar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

Tecrübeli futbolcunun bu paylaşımın ardından İmaj Altyapı Van Spor FK’den ise resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Temmuz ayında takıma katılan ve defans–stoper mevkiinde görev yapan Brezilyalı oyuncu, bu sezon kırmızı-siyahlı formayla 11 maça çıktı, 3 sarı kart ve 1 kırmızı kart gördü.