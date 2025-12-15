Dün Van Atatürk Şehir Stadında oynanan maçta İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü rakibi Eminevim Ümraniyespor’a 1 – 0 mağlup oldu. Maçın 32. dakikasında temsilcimiz, İvan Cedric’in attığı golle öne geçmiş ancak VAR’dan gelen uyarıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edilmişti. Bu karar sosyal medyadan da çokça paylaşılarak gündem olmuştu.

Van İmaj Altyapı Van Spor FK, VAR kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına VAR hakemi Ferhan Kestanlıoğlu hakkında suç duyurusunda bulunulduğunu bildirdi.

Konu hakkında Van Spor FK’den yapılan yazılı açıklamada, “Dün oynanan karşılaşmada verilen hakem kararları kamuoyunun da malumudur. İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü olarak, söz konusu müsabakada yaşanan ciddi ve bariz hatalar nedeniyle VAR hakemi Ferhan Kestanlıoğlu hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz.” denildi.

“KONUNUN TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ”

Hakem hatalarının puan kayıplarına doğrudan etki ettiği vurgulanan açıklamada, “Son haftalarda üst üste yaşanan ve artık kabul edilemez boyutlara ulaşan hakem hataları, takımımızın emeğinin ve alın terinin karşılığını almasını engellemiş, puan kayıplarına doğrudan etki etmiştir. Bu süreci en yakından takip edenlerin başında siz değerli basın mensuplarının geldiği de açıktır. Kulübümüz, Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması adına bu konunun takipçisi olacak; hukuki süreç ve gelişmeler hakkında kamuoyunu şeffaf bir şekilde bilgilendirmeye devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.

Açıklama şöyle tamamlandı; “Van Spor camiasının haklarını korumak adına atılan bu adımın, futbolumuzda adalet duygusunun tesis edilmesine katkı sunmasını temenni ediyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”