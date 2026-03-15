Trendyol 1. Lig’de heyecanlı karşılaşmalar devam ediyor. 31. hafta heyecanı bugün oynanacak maçlarla sürecek. Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, deplasmanda Sakaryaspor A.Ş.’ye konuk olacak.

Yeni Sakarya Atatürk Stadı’nda oynanacak maç saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmanın başlamasına dakikalar kala her iki takımın da sahaya çıkacağı ilk 11’ler belli oldu.

Ev sahibi takım Sakaryaspor A.Ş. sahaya; Jakub Szumski, Alaaddin Okumuş, Batuhan Çakır, Burak Bekaroğlu, Emre Demir, Engin Poyraz Efe Yıldırım, Kerem Şen, Melih Bostan, Mohamed Cherif Al-Hassan Fofana, Sergio Fernando Pena Flores ve Serkan Yavuz ilk 11’i ile çıkacak.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise sahaya; Çağlar Şahin Akbaba, Batuhan İşçiler, Zan Jevsenak, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Naby Youssouf Oulare, Jefferson Nogueira Junior, Mehmet Özcan, Emir Bars, Santeri Wainö Emil Hostikka, Medeni Bingöl ve Ivan Cedric Bikoue Embolo ilk 11’i ile mücadeleye başlayacak.