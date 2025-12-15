Van Spor FK, sahasında karşılaştığı Ümraniyespor’a 1 – 0 mağlup oldu. Karşılaşmada kırmızı-siyahlı Van ekibi, ilk yarıda Ivan Cedric ile gol sevinci yaşadı ancak VAR’dan gelen uyarı sonrası orta hakem, golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

İptal edilen gol kararı kamuoyunda tartışmalara neden olurken, İmaj Altyapı Van Spor FK Başkanı Erol Temel, hakem kararlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Temel, “Sahada adalet istiyoruz” diyerek Türkiye Futbol Federasyonu’na resmi başvuruda bulunacaklarını duyurdu.

“HAKEM KARARLARI MAÇIN ÖNÜNE GEÇMİŞTİR”

Başkan Erol Temel yaptığı açıklamada, “Sahamızda oynadığımız Ümraniyespor karşılaşmasında hakem kararları yine maçın önüne geçmiş; kulübümüzün emeği, alın teri ve sahadaki mücadelesi açık şekilde görmezden gelinmiştir. Karşılaşmada Ivan Cedric ile bulduğumuz gol, VAR Hakemi Ferhan Keskinoğlu tarafından ofsayt olmamasına rağmen iptal edilmiş; bu karar, maçın sonucuna etki eden ağır bir adaletsizlik olarak kayıtlara geçmiştir. Ayrıca müsabakanın orta hakemi Burak Olcay, lehimize olan net penaltı pozisyonunu es geçerek ve birçok kritik kararda takdir hakkını Ümraniyespor’dan yana kullanarak oyunun dengesini bozmuştur.” dedi.

“VANSPOR’UN VE VAN ŞEHRİNİN HAKKI KİMSEYE YEDİRİLMEYECEKTİR”

Asla sessiz kalmayacaklarını söyleyen Temel, açıklamasının devamında, “Bu yaşananları ‘hata’ diyerek geçiştirmek artık mümkün değildir. Sahada adalet istiyoruz. Kulübümüzün haklarının masa başı yorumlarla ve tartışmalı kararlarla gasp edilmesine asla sessiz kalmayacağız. Bu nedenle yönetim kurulumuz, hafta içi Türkiye Futbol Federasyonu’na giderek son haftalarda hakemler tarafından uğradığımız ciddi mağduriyetleri resmi olarak iletecek; ilgili pozisyonlar hakkında gerekli başvuruları yapacak ve sürecin takipçisi olacaktır. Bir kez daha açıkça ifade ediyoruz: Vanspor’un ve Van şehrinin hakkı kimseye yedirilmeyecektir.” ifadelerine yer verdi.