Kırmızı-siyahlı Van ekibinin de yer aldığı Trendyol 1. Lig’de 17. hafta maçları devam ediyor. Adana Demirspor A.Ş – Boluspor müsabakasıyla başlayan hafta, 15 Aralık Pazartesi günü Sakaryaspor A.Ş – Atakaş Hatayspor maçıyla tamamlanacak.

Galibiyet özlemi çeken İmaj Altyapı Van Spor FK, bugün oynayacağı maçla taraftarı karşısında galibiyet özlemini sonlandırmayı ve kötü gidişatı tersine çevirmeyi hedefliyor.

SARIYER MAÇIYLA DÜŞÜŞ BAŞLADI

İmaj Altyapı Van Spor FK’de son haftalarda alınan mağlubiyetler, puan sıralamasında düşüşe neden oldu. 13. haftada 7. sırada yer alan Van ekibi, SMS Grup Sarıyerspor mağlubiyetiyle birlikte puan kayıplarına başladı. 14. haftayla birlikte sıralamada gerileme yaşandı.

Son 4 haftada yalnızca 1 puan alan kırmızı-siyahlı ekip, 11 puan kaybetti ve 16. haftayı 12. sırada tamamladı. Puan kayıplarını durdurmak isteyen temsilcimiz, bugün sahasında galibiyet için ter dökecek ve 3 puanı hanesine yazdırarak yeniden üst sıralara yükselmek isteyecek.

KARŞILAŞMA SAAT 16.00’DA

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK – Eminevim Ümraniyespor mücadelesi, bugün Van Atatürk Şehir Stadı’nda oynanacak ve saat 16.00’da başlayacak.

Van ekibi 5 galibiyet, 6 beraberlik, 5 mağlubiyetle 21 puan toplayarak 12. sırada yer alırken, Eminevim Ümraniyespor ise 4 galibiyet, 3 beraberlik, 9 mağlubiyetle 15 puan toplayarak 18. sırada bulunuyor.

YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜN İLK SINAVI

Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayıran İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, teknik patronluk görevine Osman Zeki Korkmaz’ı getirmişti. Korkmaz, Van Spor’un başında ilk sınavına bugünkü maçla çıkacak.