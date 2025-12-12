Son haftalarda istediği sonuçları alamayan ve puan kayıpları yaşayan temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, taraftarı karşısında galibiyet için ter dökecek.

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz Van ekibi, 14 Aralık Pazar günü sahasında Eminevim Ümraniyespor’u konuk edecek. 4 haftalık galibiyet özlemini sonlandırmak isteyen kırmızı siyahlı Van ekibi, 3 puan için sahaya çıkacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Pazar günü Van Atatürk Şehir Stadyumunda oynanacak olan İmaj Altyapı Van Spor FK- Eminevim Ümraniyespor maçını yönetecek hakemler de belli oldu.

Maçta hakem Burak Olcar düdük çalacak. Ömer Tevfik Özkoç ve Güner Mumcu Taştan’nın yardımcı hakemlik yapacağı müsabakada dördüncü hakem olarak da Burak Akdağ görev alacak.