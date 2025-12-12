Temsilcimiz kırmızı-siyahlı Van ekibinin son haftalardaki kötü gidişatı ve buna ek olarak çok sayıda futbolcusunun sakatlanması can sıkıyor.

Dört haftadır yaşanan puan kayıplarını durdurup yeniden çıkışa geçmek isteyen Van ekibini, kadrodaki sakatlıklar düşündürüyor. İlk 11’de oynayan birçok futbolcunun sakat olması, hafta sonu sahasında oynayacağı karşılaşma öncesi İmaj Altyapı Van Spor FK’nin nasıl bir yol izleyeceğini merak konusu haline getirdi.

Konu hakkında kulüp tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Profesyonel Futbol A Takımı oyuncularımızın 11.12.2025 tarihli sağlık durumu raporu aşağıdaki şekildedir:

-Sabahattin Destici: Sahaya dönüş çalışmalarına başlamasının tıbbi açıdan uygun olduğu değerlendirilmiştir. Tedavi ve saha dönüş programı planlandığı şekilde devam etmektedir.

-Bekir Can Kara: Tekrar eden kanama ve buna bağlı ödem artışı mevcuttur. Mevcut bulgular doğrultusunda tedavisine hemen başlanmıştır.

-Jefferson J.: Üst adalesinde kanama tespit edilmiştir. Oyuncumuzun durumu günlük olarak takip edilmekte olup tedavisine başlanmıştır.

-Erdem Seçgin: Yaklaşık % 25 oranında ödem devam etmektedir. Şu aşamada belirgin bir gerileme izlenmemiştir. Oyuncumuzun hissiyatı ve klinik bulgularına göre tedavi süreci takip edilmektedir.

-Mehmet Maniş: Uygulanan tedavi protokolü ve sahaya dönüş çalışmaları tıbben uygun görülmektedir. Oyuncumuzun saha adaptasyon süreci kontrollü biçimde sürdürülmektedir.

-Erdi Dikmen: Tedavisi devam eden oyuncumuzun bir süre takım antrenmanlarında ve maç kadrosunda yer alması uygun görülmemektedir.

-Batuhan Kör: Sağ alt adalesinde kanama tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanmıştır.

-Naby Oulare: Ayak bileğinde burkulmaya bağlı olarak iç ve dış tarafta ödem ile dış bağda hasar mevcuttur. Tedavisine hemen başlanmıştır.

-Xesc Regis: Alt karın kasında kanama ve ödem tespit edilmiştir. Tedavisine hemen başlanmıştır.”

Paylaşımın devamında, “Oyuncularımızın tedavi ve sahaya dönüş süreçleri sağlık ekibimiz tarafından yakından takip edilmekte olup gelişmeler oldukça kulübümüz tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır.” denildi.