Trendyol 1. Lig’in 16. haftasında Manisa’da oynanan Manisa Futbol Kulübü- İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü maçı sonrası PFDK’ya sevk edilen siyah – kırmızılı temsilcimize verilen ceza açıklandı. Kulübe para cezası, bazı taraftarlara elektronik bilet blokesi, kırmızı siyahlı formayı giyen futbolcu Lucas Henrique Da Silva’ya (Lucas Africo) ise 2 maç men cezası verildi.

TARAFTARLARIN ELEKTRONİK BİLETLERİNE BLOKE

PFDK kararında; “İmaj Altyapı Van Spor FK’nın, 07.12.2025 tarihinde oynanan Manisa Futbol Kulübü-İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü Trendyol 1. Lig müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 40.000.-TL para cezası ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan misafir tribünü misafir kale arkası blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine, ayrıca aynı müsabakada İmaj Altyapı Van Spor Kulübü sporcusu Lucas Henrique Da Silva’nın, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 resmi müsabakadan men cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” denildi.