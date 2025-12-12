Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayıran kırmızı-siyahlı ekip, takımın başına Osman Zeki Korkmaz’ı getirdi. Korkmaz öncülüğündeki teknik ekip de belli oldu.
Kulüpten yapılan açıklamada, Profesyonel Futbol A Takımı’nın yeni teknik kadrosu şu şekilde duyuruldu;
Osman Zeki Korkmaz – Teknik Direktör
Ömer Ateş – Yardımcı Antrenör
Mehmet Ali Gülmez (Clay) – Yardımcı Antrenör
Vedat Kapurtu – Kaleci Antrenörü
Ramis Gazelci – Atletik Performans Antrenörü
Furkan Öztürk – Atletik Performans Antrenörü
Çağlar Okuldaş – Oyuncu ve Maç Analiz Antrenörü
Açıklamanın sonunda, “Teknik ekibimize görevlerinde başarılar dileriz.” ifadelerine yer verildi.
Kaynak: Wanhaber: Mecnun Çali