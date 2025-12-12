Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Cengiz Andiç Kültür Merkezinde düzenlenen programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından İstiklal Marşı okundu ve sinevizyon gösterimi yapıldı.

Programda konuşan Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, kitap okumanın dünyanın en güzel işlerinden biri olduğunu söyledi.

Nitelikli kültüre, bilgiye sahip olabilmenin yolunun kitap okumaktan geçtiğini vurgulayan Balcı, şunları kaydetti:

"TÜGVA'nın Türkiye'de başlattığı kitap okuma etkinliğini yürekten destekliyorum. Van'da güzel işler yapıldığını özellikle ifade etmek isterim. Sayın Cumhurbaşkanımızın riyasetinde büyük bir bebek ve gençlik kütüphanesi, kültür merkezi yapıyoruz. 13 ilçemizde çocuk ve bebek kütüphanelerini bitirdik. İlimize 5 milyon kitabı kazandırdık. Kitap okuyup da başarısız olmuş bir öğrenci görmedim. Kitap okumak boş vakit işi değildir. Su içmek, ekmek yemek, nefes almak kadar kıymetli ve düzenli yapılması gereken bir alışkanlıktır. Çocuklarımıza tavsiyem, günde en az yarım saat ile bir saat arasında mutlaka kitap okumalarıdır. Kitap okuyan çocuk hem derslerinde başarılı olur hem mutlu olur hem de hayallerini gerçekleştirir."

"Kitap okuma seferberliğini Van'dan başlatıyoruz"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise ilimde, fende ve teknolojide en üst seviyeyi hedeflediklerini belirtti.

Bu doğrultuda birçok proje geliştirdiklerini, bunlardan belki de en önemlisinin "Kitap Kurdu" projesi olduğunu ifade eden Beşinci, şöyle konuştu:

"İnanıyorum ki Van'daki tüm öğrencilerimiz bu anlamlı projeye katılacak ve Türkiye birincisi, ikincisi, üçüncüsü bu topraklardan çıkacaktır. Bu vesileyle Van'daki okul müdürlerimize, öğretmenlerimize şükranlarımı sunuyor, emekleri için yürekten teşekkür ediyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan bize başarının sırrını vermiş. Aynen şöyle diyor, 'Başarmak için okuyun, düşünün, uygulayın ve neticelendirin.' O halde size soruyorum. Okumaya, düşünmeye, tefekkür etmeye, uygulamaya, projelendirmeye, neticelendirmeye var mısınız? Arkadaşlar, tüm bunları yapabilmeniz için enerjiniz ve heyecanınız olmalı. Kitap okuma seferberliğini ülkemizin en doğusundan, Van'dan başlatıyoruz."

"Başarı okuduğunu anlamakla mümkündür"

Van YYÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Şevli "Kitap Kurdu" projesini gençlerin zihinsel ve manevi inşası adına atılmış önemli bir adım olarak gördüğünü belirtti.

Bugün akademik başarının formülünün değiştiğine dikkati çeken Şevli, şöyle devam etti:

"Artık başarı, sadece ezber bilgiye sahip olmakla değil okuduğunu anlamakla mümkündür. Matematik problemlerini anlamak, çözmek ve doğru sonuçlara ulaşmak için okuduğunu anlama becerisine sahip olmak gerekir. Matematik sorularında verilenlerden gerekli ve gereksiz olan bilgileri ayırt etme, soruda tam olarak ne istendiğini anlama, anlatımlar arasında ilişki kurma, kavramları doğru yorumlama, yönergelere uygun şekilde problem çözme adımlarını oluşturarak zamanı doğru yönetmek, problemi çözebilmek için gereklidir.

Dolayısıyla okuma alışkanlığı kazanmış bir öğrenci, sadece Türkçe dersinde değil, tüm disiplinlerde fark oluşturan bir yetkinliğe kavuşmaktadır. Üniversiteye gelen öğrencilerde gözlemlediğimiz üzere okuma kültürü gelişmiş zihinler, karmaşık problemleri çözme ve zaman yönetimi konusunda çok daha üstün bir performans sergilemektedir."

AK Parti Van İl Başkanı Abdulahat Arvas, okumanın önemine değinerek, "Okuyup anlamak, anlaşılan bilgiyi hayata uygulamak özellikle çocukluk ve gençlik döneminde kazanılması gereken bir alışkanlıktır. TÜGVA'nın öncülüğünde, Valiliğimiz, Üniversitemiz ve Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle yürütülen bu tür projeler öğrencilerimizin hedeflerine ulaşmasına katkı sağlayacak." dedi.

TÜGVA Van İl Temsilcisi Hamza Sığınç, da "Kitap Kurdu Yarışması, bizim için yalnızca bir yarışma değil, gençliğin zihinsel, kültürel ve akademik gelişimine katkı sunan anlamlı bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan öğrencilerle fotoğraf çekilmesinin ardından sona eren programa, İŞKUR İl Müdürü Selma Biçek, İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun da katıldı.