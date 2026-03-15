Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkisini sürdüren yoğun kar yağışıyla birlikte 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 52 santimetreye ulaştı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nce yapılan son ölçümlerde, Türkiye'nin en fazla kar örtüsüne sahip noktası Van'ın Bahçesaray ilçesindeki Karabet Geçidi olarak kayıtlara geçti.

"Ulaşın Hizan üzerinden yapılıyor"

Kar yağışı ve düşen çığlar nedeniyle 27 Aralık'ta ulaşıma kapanan 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde kar kalınlığı 3 metre 52 santime ulaşırken Bahçesaraylılar yolun kapalı olmasından dolayı Van'a ulaşımlarını, 250 kilometrelik mesafedeki Bitlis'in Hizan ilçesi üzerinden sağlıyor.

"Van'da 65 yerleşim yolu kapandı"

Van genelinde etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde günlük yaşamı olumsuz etkiliyor. Kar yağışından dolayı Bahçesaray'da 14, Başkale'de 32 Çatak'ta 18, Gürpınar'da 22 ve Muradiye ilçesinde 9 olmak üzere toplam 65 yerleşim yerinin yolu kapandı. Kapanan yolların açılması için çalışmalar aralıksız devam ediyor.