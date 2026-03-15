Van ve bölgede yağışlar etkisini sürdürüyor. Van'da bugün ve yarın için karla karışık yağmur ve yükseklerde kar yağışı bekleniyor. Kentin güney kesimlerinde ise kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle sarı kodlu uyarı yapıldı.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda: "Kuvvetli yağışlarla birlikte çığ tehlikesi, tipi şeklinde kar yağışı, görüş mesafesinde azalma ile ulaşımda aksamalar, sel, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğü Van ve bölge illeri için çığ tehlikesine karşı uyarısını yineledi. Uyarıda: "Bölgemizde yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunduğundan yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" hatırlatması yapıldı.

Yağışların bugün ve yarın yer yer etkili olması bekleniyor.