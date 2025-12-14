Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü sahasında galibiyet hasretini sonlandırmak istiyor.

Saat 16.00'da başlayacak maç öncesi Vanspor’un yeni teknik patronu Osman Zeki Korkmaz'ın sahaya çıkaracağı 11 belli oldu.

Van Atatürk Şehir Stadı'nda oynanacak maça temsilcimiz; Çağlar Şahin Akbaba, Muhammet Ensar Çavuşoğlu, Zan Jevsenak, Naby Youssouf Oulare, Medeni Bingöl, Alıou Badara Traore, Mehmet Özcan, Jefferson Nogueıra Junıor, Hasan Bilal, Emir Bars Ve Ivan Cedrıc Bıkoue Embolo ilk 11'i ile çıkacak.

Konuk ekip Eminevim Ümraniyespor ise; mücadeleye Cihan Topaloğlu, Serkan Göksu, Batuhan Çelik, Jurgen Bardhı, Barış Ekincier, Toheeb Adeola Kosoko, Atalay Babacan, Tomıslav Glumac, Burak Öksüz, Andrej Dokanovıc Ve Talha Bartu Özdemir ilk 11'i ile başlayacak.