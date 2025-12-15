Meteorolojik tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Bitlis çevreleri ile Van'ın kuzey ilçelerinde aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi de bekleniyor.
Van’da bugün ve yarın beklenen hava turumu şu şekilde;
İpekyolu:
15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu
16 Aralık Salı: Kar yağışlı
Tuşba:
15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu
16 Aralık Salı: Kar yağışlı
Edremit:
15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu
16 Aralık Salı: Kar yağışlı
Bahçesaray:
15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu
Başkale:
15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu
16 Aralık Salı: Kar yağışlı
Çaldıran:
15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
16 Aralık Salı: Kar yağışlı
Çatak:
15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu
16 Aralık Salı: Kar yağışlı
Erciş:
15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
16 Aralık Salı: Kar yağışlı
Gevaş:
15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu
16 Aralık Salı: Kar yağışlı
Gürpınar:
15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu
16 Aralık Salı: Kar yağışlı
Muradiye:
15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
16 Aralık Salı: Kar yağışlı
Özalp:
15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
16 Aralık Salı: Kar yağışlı
Saray:
15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
16 Aralık Salı: Kar yağışlı