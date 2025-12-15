Meteorolojik tahminlere göre bugün bölge genelinde havanın parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren Bitlis çevreleri ile Van'ın kuzey ilçelerinde aralıklı kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus, yer yer sis görülmesi de bekleniyor.

Van’da bugün ve yarın beklenen hava turumu şu şekilde;

İpekyolu:

15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

16 Aralık Salı: Kar yağışlı

Tuşba:

15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

16 Aralık Salı: Kar yağışlı

Edremit:

15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

16 Aralık Salı: Kar yağışlı

Bahçesaray:

15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

Başkale:

15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

16 Aralık Salı: Kar yağışlı

Çaldıran:

15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

16 Aralık Salı: Kar yağışlı

Çatak:

15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

16 Aralık Salı: Kar yağışlı

Erciş:

15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

16 Aralık Salı: Kar yağışlı

Gevaş:

15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

16 Aralık Salı: Kar yağışlı

Gürpınar:

15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu

16 Aralık Salı: Kar yağışlı

Muradiye:

15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

16 Aralık Salı: Kar yağışlı

Özalp:

15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

16 Aralık Salı: Kar yağışlı

Saray:

15 Aralık Pazartesi: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı

16 Aralık Salı: Kar yağışlı