Erciş Sanayi Sitesi'nde 50 yılı aşkın süredir yedek parçacılık işi ile uğraşan Sami Demir, iş yerinde kurmuş olduğu atölyesinde işinden arta kalan zamanlarda sanatla uğraşıyor. Bir doğasever olan ve doğadan toplamış olduğu dal parçalarının yanı sıra ilginç taş ve kaya parçaları gibi nesneleri sanat eserine dönüştüren Demir, iş yerinde kurmuş olduğu atölyesinde özgün tablolar oluşturuyor. Oluşturduğu eserleri yine iş yerinde sergileyen Demir, bazı tablolarını da dostlarına hediye ediyor.

Doğa sanatçısı Sami Demir, 1972 yılından beri oto yedek parça işiyle uğraştığını belirterek, "Daha önce çırak olarak çalışıyordum. 1982 yılında kendi iş yerimi açtım. Hayatımda doğayı sevmek var. Hayvanları sevmek var. Bu sevgi, bu tutku beni ister istemez doğayla bütünleştirdi. Doğada gezmek, Van Gölü kenarında, nehirlerde gezmek, dere yatağında, dağlarda gezmek gibi bir tutkum oldu.

Buralarda gezerken insanların ağaç ve taş gibi gördüğü nesneleri ben o şekilde algılamadım. Bir insan, bir hayvan figürü ya da bir böcek figürü gibi algıladım. Gezdiğim her noktada bu dal, ağaç, taş parçalarını biriktirdim. Yaklaşık 35-40 yıldır bu nesnelerle özgün tablo dediğimiz eserler oluşturdum. Şu anda görmüş olduğumuz bu eserler onun bir örneğidir. Bunu yaparken tamamıyla hayatın stresinden kurtuluyorsunuz. Müthiş bir rahatlık hissediyorsunuz. Bu rahatlıkta beni daha bir özveriyle işime, aileme, hayata bağlıyor. Bu gördüğünüz sanat eserleri de doğada gezmemin, dağlarda gezmemin bir ürünüdür" dedi.