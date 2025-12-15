2 bin 400 rakımla Türkiye’nin en yüksek yerleşim yerlerinden olan Van’ın Başkale ilçesinde kar yağışının ardından etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz yönde etkilerken, hava sıcaklığı gece sıfırın altında 12 dereceye kadar düştü. Dondurucu soğuk, Başkale'de hayatı olumsuz etkilendi. Gece gündüz sürekli sobaların yandığı Başkale'de soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı, araçlar buz tutarken çatılarda ise uzun buz sarkıtları oluştu.

Tüm olumsuzluklara rağmen hayatın devam ettiği ilçede yaşayan vatandaşlardan Kiyasettin Bakışkan, soğuk havanın etkili olduğunu söyledi. Bakışkan, "Türkiye’nin en yüksek ilçesi Başkale’de havalar çok soğuk. Çatılar buz tutmuş. Sabahları araçlar çalışmıyor. Gece hava eksi 12 dereceye kadar düşüyor. Soğuk nedeniyle çok zorlanıyoruz" dedi.