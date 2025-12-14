Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Cengiz Andiç Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programda, eğitimlerini tamamlayan 169 din görevlisine belgeleri verildi.

Programda konuşan Vali Yardımcısı Hasan Musab Okatan, Kur'an-ı Kerim ile kurulan uzun ve meşakkatli bir yolculuğun icazetle taçlandığı anlamlı bir ana şahitlik ettiklerini söyledi.

Hafızlığın sadece bir ezber faaliyeti olarak görülmemesi gerektiğini belirten Okatan, şunları kaydetti:

"Hafızlık, harflerin kalpte muhafaza edilmesiyle başlayan, mananın hayata taşınmasıyla tamamlanan bir ahlak ve istikamet yolculuğudur. Kur'an'ı ezberlemek onu anlamaya, anlamak ise yaşamaya davet eder. Bu davete icabet eden evlatlarımız, genç yaşlarında iradeyi sabırla yoğurmuş ve zoru kolay kılan bir istikrarla Kur'an'a yoldaş olmuşlardır. Onlar, Kur'an'ı yalnızca dillerinde değil, hallerinde, duruşlarında ve davranışlarında da taşıyacak olan bir neslin temsilcileridir. Her biri, geleceğe dair umutlarımızın canlı birer nişanesidir. Ancak bu değerli başarı, elbette tek başına kazanılmış değildir. Bu yolculuğun ardında duaları hiç eksilmeyen annelerin sabrı, babaların metaneti ve fedakar hocalarımızın gayreti var. Devletimiz kökü mazide, gözü istikbalde olan bir bakışla inancını bilen, değerlerine sahip çıkan, ilim ve ahlakla yoğrulmuş nesillerin yetişmesini her zaman önemsemiş ve desteklemiştir."

"Kapasitemizi daha nitelikli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz"

Diyanet Akademisi Hizmet İçi Eğitim ve Rehberlik Daire Başkanı Osman Alpaslan ise görevlerinin toplumu inanç, ibadet ve ahlakla ilgili konularda aydınlatmak olduğunu belirtti.

Diyanet Akademisi Başkanlığının kurulmasıyla saha hizmetlerinin omurgasını oluşturan imam hatip, müezzin kayyım, Kur'an kursu öğreticisi ve vaiz kadrolarına atanabilmek için ünvan ve mezuniyet durumlarına göre 6 aydan 3 yıla kadar meslek öncesi eğitim zorunluluğu getirildiğini anlatan Alpaslan, şöyle konuştu:

"Bugün üçüncü dönem mezunlarını vermenin onurunu yaşıyoruz. Birinci dönemde 4 bin 538, ikinci dönemde 2 bin 390, üçüncü dönemde ise 3 bin 805 olmak üzere toplam 10 bin 733 personelimiz meslek öncesi 8 ay eğitimlerini alarak sahaya indi. Bu sayının 9 bin 154'ü imam hatip, 298'i müezzin kayyım ve 1281'i Kur'an kursu öğreticisi. Kapasitemizi daha nitelikli hale getirmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Vazife şuuruna sahip, derdi, davası olan insan kaynağının yetişmesine imkan oluşturmayı amaçlıyoruz. İmamlık, din görevliliği, başkanlığımız hizmetlerinin ana omurgasını oluşturan bir görevdir. Sevincinde, kederinde toplumla bütünleşmeyi zorunlu kılan bir görev. Bir kısım zorluklarına rağmen iç ve manevi motivasyonu yüksek olan mukaddes bir görevdir."

Van Abdulhakim Arvasi Dini İhtisas Merkez Müdürü İsmail İğde de eğitimlerini başarıyla tamamlayan 169 aday din görevlisinin mezuniyet mutluluğu yaşadığını dile getirdi.

Musiki dinletisiyle sona eren programa, İl Müftüsü Mehmet Sırrı Şık, diyanet personeli ve eğitimlerini tamamlayan din görevlilerinin aileleri katıldı.