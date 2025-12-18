Ligde sıkıntılı günler geçiren İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, 21 Aralık Pazar günü deplasmanda zor bir sınava çıkacak. Aynı puana sahip İstanbulspor A.Ş. ile karşılaşacak olan temsilcimiz, kötü gidişata dur demek istiyor.

Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz nezaretinde hazırlıklarını sürdüren temsilcimiz hem taktik hem güç çalışıyor.

KÖTÜ GİDİŞATA DUR DEMEK İSTİYOR

Temsilcimiz, ligin son 5 haftasında galibiyet alamadı. Bu süre içerisinde sadece 1 puan alabilen İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, İstanbulspor A.Ş. ile oynayacağı maçı kazanarak kötü gidişatı durdurmak ve yeni bir sayfa açmak istiyor.

Günde çift idmanla zorlu maçın hazırlıklarını sürdüren kırmızı – siyahlı temsilcimiz bu maç öncesi 21 puanla 14. sırada yer alıyor. Siyah – kırmızılılar şuana kadar oynadıkları 17 maçın 5’ini kazanırken, 6’sında berabere kaldı ve 6 maçta da puan alamadı. 20 kez rakip fileleri havalandıran İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, kalesinde de 19 gol gördü.

Aynı puana sahip İstanbulspor A.Ş. ise 15. sırada bulunuyor. 17 haftalık periyotta 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan ev sahibi ekip attığı 19 gole karşın kalesinde de 26 gole engel olamadı.

Her iki takım için de önemli olan maç 21 Aralık Pazar günü saat 19.00’da, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak.