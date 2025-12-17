Trendyol 1. Lig’e iyi başlamasına rağmen son haftalarda üst üste aldığı mağlubiyetler sonucu son sıralara doğru inmeye başlayan İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü, ligin ilk devresinde çıkacağı 2 maçtan da istediğini alarak devre arasına girmeyi amaçlıyor.

Son 5 haftada yaşadığı puan kayıplarıyla zor günler geçiren kırmızı-siyahlı ekip, galibiyet hasreti çekiyor. Aldığı başarılı sonuçlarla bir dönem 7. sıraya kadar yükselen Van ekibi, son 5 haftada yaşadığı 14 puanlık kayıp nedeniyle 14. sıraya kadar geriledi.

5 HAFTADA 1 PUAN ALDI

Kötü gidişatın ardından Teknik Direktör Hakan Kutlu ile yollarını ayıran Van Spor FK, yeni teknik direktör Osman Zeki Korkmaz yönetiminde çıktığı ilk maçta da sahasında galibiyet sevinci yaşayamadı. Son 5 haftada yalnızca 1 puan toplayabilen İmaj Altyapı Van Spor FK, ligin son iki haftasına girerken ilk olarak deplasmanda İstanbulspor ile ardından da sahasında Atakaş Hatayspor ile karşılaşacak.

18. HAFTA MAÇLARI CUMA GÜNÜ BAŞLAYACAK

Trendyol 1. Lig’de 18. hafta heyecanı Cuma günü başlayacak. Hafta; 19 Aralık Cuma günü oynanacak Esenler Erokspor – SMS Grup Sarıyerspor maçıyla başlayacak, 22 Aralık Pazartesi günü ise Sipay Bodrumspor FK – Amed Sportif Faaliyetler mücadelesiyle sona erecek.

VANSPOR PAZAR GÜNÜ İSTANBUL DEPLASMANINDA OLACAK

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, 21 Aralık Pazar günü deplasmanda İstanbulspor A.Ş. ile karşı karşıya gelecek. Aynı puana sahip iki ekipten Van temsilcisi, averaj üstünlüğüyle rakibinin bir basamak üzerinde yer alıyor. Kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak alt sıralardan uzaklaşmayı hedefliyor.

KARŞILAŞMA, VANLILARIN YOĞUN OLARAK YAŞADIĞI İLÇEDE OYNANACAK

İlk devredeki son iki maçına galibiyet parolasıyla çıkacak olan Van Spor FK, taraftarlarına puanları armağan etmek istiyor. İstanbulspor A.Ş. – İmaj Altyapı Van Spor FK mücadelesi, 21 Aralık Pazar günü Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı’nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak.

VANSPOR 14. SIRADA

Ligde 17 hafta sonunda Van ekibi; 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 6 mağlubiyetle 21 puan toplayarak 14. sırada yer alıyor. İstanbulspor A.Ş. ise 4 galibiyet, 9 beraberlik ve 4 mağlubiyetle aynı puanla 15. sırada bulunuyor.

İLK DEVRENİN SON MAÇI HATAYSPOR İLE OYNANACAK

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK, ilk devrenin son maçında ise 27 Aralık Cumartesi günü sahasında Atakaş Hatayspor’u konuk edecek. Van ekibinin hedefi, son iki maçtan 6 puan çıkararak devreyi moralli kapatmak.