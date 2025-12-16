Trendyol 1. Lig’de ilk devrenin bitimine 2 hafta kaldı. 17. hafta maçları tamamlanırken lider bir kez daha değişti. Puan sıralamasında da değişikliklerin yaşandığı haftada temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 14. sıraya geriledi ve düşme hattıyla arasındaki makas kapandı.

Trendyol 1. Lig’de 17. hafta maçları sonunda liderlik koltuğunun yeni sahibi Amed Sportif Faaliyetler oldu. Sahasında Bandırma Spor’u 2 – 1 mağlup eden Amed Sportif Faaliyetler, Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş.’nin berabere kaldığı haftada, 35 puanla haftayı lider tamamladı.

Temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü ise, teknik direktör değişikliği ile çıktığı maçta sahasında Eminevim Ümraniyespor’a 1 – 0 mağlup oldu. Haftaya 12. sırada giren kırmızı – siyahlılar, haftayı 14. sırada tamamladı.

İşte haftanın toplu sonuçları ve puan durumu;

Adana Demirspor A.Ş. 1 - 6 Boluspor

Sms Grup Sarıyerspor 1 - 2 İstanbulspor A.Ş.

Serik Spor Futbol A.Ş. 0 - 1 Manisa Futbol Kulübü

Özbelsan Sivasspor 1 - 1 Arca Çorum K

Amed Sportif Faaliyetler 2 - 1 Bandırma Spor

Erzurumspor FK 2 - 2 Sipay Bodrum FK

Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü 1 - 1 Esenler Erokspor

İmaj Altyapı Van Spor Futbol Kulübü 0 - 1 Eminevim Ümraniyespor

Atko Grup Pendikspor Futbol A.Ş. 1 - 1 Alagöz Holding Iğdır FK

Sakaryaspor A.Ş. 3 - 0 Atakaş Hatayspor

PUAN DURUMU