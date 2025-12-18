TFF’den yapılan resmi açıklamada, ara transfer döneminin 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacağı ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona ereceği bildirildi.

TFF’nin açıklamasında, “2025-2026 futbol sezonunda 2. Transfer ve Tescil Dönemi, 2 Ocak 2026 tarihinde başlayacak ve 6 Şubat 2026 tarihinde sona erecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadelerine yer verildi.

VAN SPOR’DA TRANSFER HAREKETLİLİĞİ BEKLENİYOR

Trendyol 1. Lig’de mücadele eden temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK için ara transfer dönemi büyük önem taşıyor. Kırmızı-siyahlı ekipte, son haftalarda yaşanan puan kayıpları ve dalgalı performansın ardından yapılacak transferler merak konusu oldu.

Van Spor FK Başkanı Erol Temel, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir spor programında ara transfer dönemiyle ilgili önemli açıklamalarda bulunmuştu.

Temel, yönetim olarak güçlü bir bütçe hazırlığında olduklarını belirterek şu ifadeleri kullanmıştı; “Yönetimimizle birlikte sezon bitimine kadar 100 milyon TL’lik ek bir bütçe oluşturmayı planlıyoruz. Transfer politikamızı bu doğrultuda yeniden şekillendireceğiz. Takımdan gidecek ve gelecek oyuncular olacak. 5-6 net eksiğimiz var ve bu eksikleri gidermek adına en az 100 milyon TL’lik transfer bütçesi hazırlıyoruz.”

HANGİ MEVKİLER TAKVİYE EDİLECEK?

Ara transfer döneminde temsilcimiz İmaj Altyapı Van Spor FK’nin hangi mevkilere ve kaç futbolcu transfer edeceği, taraftarlar tarafından merak ediliyor.

Yeni Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz öncülüğünde transfer çalışmalarını sürdürecek olan kırmızı-siyahlı ekipte, TFF’nin açıkladığı tarihler arasında yapılacak takviyelerin ligde üst sıralara tırmanmada kritik rol oynaması bekleniyor.