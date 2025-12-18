Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün açıkladığı Tapu İşlem İstatistiklerine göre, 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde Türkiye genelinde toplam 18 milyon 410 bin 305 tapu işlemi gerçekleştirilirken, bu işlemlerden elde edilen tapu harcı geliri 139 milyar 175 milyon 721 bin 897 TL oldu.

VAN’DA TAPU İŞLEM SAYILARI VE NEDENLERİ

Van’da 2025 yılı Ocak-Kasım döneminde 23 bin 191 tapu satış işlemi gerçekleştirilirken; aynı dönemde 8 bin 314 ipotek, bin 729 intikal, 827 ayırma, bin 176 düzeltme, 536 kamulaştırma, 211 birleştirme, 46 bağış, 23 trampa ve 113 taksim işlemi kayıtlara geçti. Ayrıca 121 bin 985 tapu işlemi ise diğer nedenlerle gerçekleştirildi.

TAPU İŞLEMLERİNDEN ALINAN HARÇ MİKTARLARI

Van’da 2025 yılının ilk 11 ayında tapu satış harçlarından 462 milyon 914 bin 969 TL gelir elde edilirken; ayırma işlemlerinden 4 milyon 165 bin 913 TL, ipotekten 2 milyon 796 bin 5 TL, birleştirmeden 2 milyon 615 bin 667 TL, düzeltmeden 1 milyon 842 bin 456 TL ve diğer satışlardan 7 milyon 724 bin 736 TL harç geliri sağlandı.

Aynı dönemde taksim işlemlerinden 2 milyon 189 bin 730 TL, kamulaştırmadan 1 milyon 203 bin 72 TL, 6361 sayılı kanun kapsamındaki işlemlerden 591 bin 500 TL, trampadan 340 bin 351 TL, intikalden 370 bin 884 TL ve bağışlardan 545 bin 753 TL gelir kaydedildi.