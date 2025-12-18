Van'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışının ilk anından itibaren harekete geçen Van Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı karla mücadele ekiplerinin, kırsal kesimlerde ulaşıma kapanan yolları yeniden ulaşıma açtığı aktarıldı. Gevaş İlçesi Daldere ve İnköy grup mahalle yollarında da kar temizleme çalışması gerçekleştiren ekiplerin, yollarda genişletme çalışması da yaptığı bildirildi.

Kent genelinde yapılan çalışmalar neticesinde ulaşıma kapanan 90 yerleşim yeri yolundan 78'inin yolu yeniden ulaşıma açılırken, 12 mahalle ve mezra yolunda da çalışmaların sürdüğü öğrenildi.