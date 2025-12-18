Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz hafta 2026 yılında uygulanacak asgari ücretin belirlenmesi amacıyla Asgari Ücret Tespit Komisyonunu topladıklarını belirtti. İşçi ve işveren temsilcileriyle bir araya gelerek sosyal diyalog sürecini etkin biçimde sürdürdüklerini ifade eden Işıkhan, her yıl olduğu gibi bu yıl da 2026 asgari ücretinin çalışanların gelirlerini enflasyona karşı koruyacak, istihdamı ve makroekonomik dengeleri gözeten ortak bir zeminde tespit edilmesi için komisyon çalışmalarının devam edeceğini söyledi.

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçelerini görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ başkanlığında toplandı. Siyasi parti temsilcilerinin bütçe üzerine yaptığı değerlendirmelerin ardından Bakan Işıkhan, sunum yaptı. Çalışma hayatının her geçen gün değiştiğini ifade eden Bakan Işıkhan, "Teknolojinin gelişme hızı, birbirine bağımlı hale gelen ekonomiler, küresel belirsizlikler, iklim krizinin tüm dengeleri değiştirmesi, bunların hepsi emek piyasalarının kökten dönüştüren bir dalganın en büyük parçalarıdır.

Artık sadece makineler değişmiyor, işin nasıl yapıldığı, çalışanın beklentisi, işletmelerin rekabet anlayışı, hatta toplumların refahı üzerinde kurulu tüm formüller bile sil baştan yenileniyor. Bugün 'Dijitalleşme, yapay zeka, yeşil dönüşüm, esnek ve yeni nesil çalışma modelleri' gibi kavramlar bizzat hayatın içinde her çalışanı ve her işvereni doğrudan etkileyen gerçekler olarak karşımızda duruyor.

İşin mahiyeti değiştikçe dünyanın dört bir yanındaki özellikle kırılgan grupların sosyal koruma ihtiyacı artıyor, istihdam güvencesi konusu daha yüksek sesle tartışılır hale gelmiştir. Buna bir de teknolojinin meslekleri baştan sona değiştiren etkisini eklediğimizde karşımıza bir zorunluluk çıkıyor, o da emeği ve üretimi, geleceğin şartlarını hazırlamak" diye konuştu.

'DEPREM BÖLGESİNDEKİ SİGORTALI SAYISI DEPREM ÖNCEKİ SEVİYENİN ÜZERİNE ÇIKTI'

Deprem bölgesinde bakanlığın yaptığı çalışmaları aktaran Bakan Işıkhan, "Yaşadığımız 6-7 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerden hemen sonra Bakanlık olarak çok hızlı bir şekilde hareket ettik. Bölgedeki işverenlerimizi, çalışanlarımızı ve ailelerini korumak için bütün imkânlarımızı seferber ettik çünkü fabrikaları, iş yerleri, atölyeleri yıkılmış bu şehirleri istihdam ve ekonomik anlamda hızla ayağa kaldırmamız gerekiyordu.

Bu doğrultuda, kısa çalışma ödeneğinden nakdi ücret desteğine, toplum yararına programlardan işsizlik ödeneğine kadar pek çok mekanizmayı hızla devreye aldık. Bugüne kadar, sadece bu alanlarda yaptığımız harcama tutarı 40 milyar liranın üzerine çıktı. O zor günlerde vatandaşımızın geçimini sağlamak, iş yerlerinin kapanmasını engellemek ve insanımızı üretimden koparmamak için attığımız bu adımlar bu deprem bölgesinin yeniden dirilişinin en kritik müdahaleleri oldu.

Depremden hemen sonra 11 şehrimizde sigortalı çalışan sayısı neredeyse yarı yarıya gerilemişti. Bazı verileri sizlerle paylaşmak isterim. 2022 Aralık ayında yani depremden önce 11 şehrimizde toplam 1 milyon 889 bin sigortalı bulunuyordu, depremle birlikte bu sayı ne yazık ki yarı yarıya azalmıştı. Bugün çalışan sayısını depremden önceki seviyenin de üzerine çıkarmayı başardık" diye konuştu.

'AKTİF ÇALIŞAN SAYISI 26,5 MİLYONA ULAŞMIŞTIR'

Sosyal güvenlik sisteminin sosyal devlet ilkesinin en somut ilkesi olduğunu ve bu kapsamda SGK'nın kapsayıcılığı, mali sürdürülebilirliği ve hizmet kalitesini güçlendirmeyi hedeflediklerini aktaran Bakan Işıkhan, "Bugün geldiğimiz noktada, 2002 yılında SGK'nın gelirlerinin giderleri karşılama oranı yüzde 71,5 iken 2025 yılı sonunda bu oranın yüzde 95,3'e çıkacağı öngörülmektedir.

Prim gelirlerinin emekli aylıklarını ve sağlık harcamalarını karşılama oranı aynı dönemde yüzde 60,9'dan yüzde 75,1'e yükselmiştir. Yine 2002'de SGK açığının milli gelire oranı yüzde 2,2 iken 2025 yılsonu itibarıyla bu oranın 0,42'ye kadar düşmesi beklenmektedir. Bu rakamlar, sosyal güvenlik sistemimizin mali yapısında sağladığımız iyileşmenin ne kadar güçlü olduğunu açıkça göstermektedir. İşverenlerimizin mali yükünü prim teşvikleri ve desteklerimizle hafifletirken bakanlık olarak istihdama doğrudan katkı vermeye devam ediyoruz.

1 Ocak 2023-30 Eylül 2025 döneminde yaklaşık 2 milyon iş yerine 13 milyon 222 bin sigortalıdan dolayı toplam 890 milyar lira teşvik sağladık. SGK'nin kapsayıcılığını artıran en önemli göstergelerden biri de aktif sigortalı sayısıdır. 2002'de 12 milyon olan aktif sigortalı sayısı 2025 Eylül ayı itibarıyla yüzde 120 artarak 26,5 milyona ulaşmıştır. Kayıt dışı istihdam oranı ise 2002'de yüzde 52 iken 2025 üçüncü çeyrek verilerine göre yüzde 26,9'a gerilemiştir" değerlendirmesinde bulundu.

'GERİ ÖDEMEYE ALINAN İLAÇ SAYISI 8 BİN 877'YE ULAŞMIŞTIR'

Bakan Işıkhan eylül ayı itibariyle 5,7 milyon kişinin Genel Sağlık Sigortası borçlarının devlet tarafından karşılandığını kaydederek, "2000'li yılların başında geri ödeme listesinde 3 bin 986 ilaç bulunurken açıkladığımız 72 ilacın geri ödemeye alınmasıyla birlikte bu sayı 8 bin 877'ye ulaşmıştır. Yalnızca 2025 yılında 465 ilaç listeye eklenmiş olup bunların 56'sı kanser tedavisinde kullanılan özel ilaçlardır.

Tip 1 diyabetli çocuklarımız için sürekli glikoz izlem cihazlarını geri ödeme kapsamına aldık. 2024 Aralık-2025 Eylül döneminde 76 binin üzerinde reçete karşılanmış ve yaklaşık 610 milyon liralık maliyet SGK tarafından karşılanmıştır. Bu cihazların ailelerimize sağladığı kolaylık ve çocuklarımızın yaşam kalitesini yükseltmesi bizim için en büyük memnuniyet kaynağıdır. Sağlık hizmetlerinin doğru basamaklarda kullanılmasını sağlamak amacıyla yeni teşvik mekanizmalarını hayata geçiriyoruz" dedi.

'2026'DA TOPLAM 1 TRİLYON 92 MİLYAR LİRA VERGİDEN VAZGEÇMİŞ OLACAĞIZ'

2025 yılında Üçlü Danışma Kurulu ve Kamu Personeli Danışma Kurulu'nu topladıklarını vurgulayan Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"2016'dan bu yana uyguladığımız asgari ücret desteğini 2025 yılı için bin liraya çıkarmıştık. Bu kapsamda, 2025'in ilk 9 ayında 1,5 milyon iş yerine toplamda 46,8 milyar lira destek sağladık. Ayrıca, ücretlilerin asgari ücrete kadar olan gelirlerinden vergileri kaldırmıştık. 2026'da toplam 1 trilyon 92 milyar lira vergiden bu kapsamda vazgeçmiş olacağız, bu tutarın bakanlığımızın 2026 bütçe teklifi tutarının 2 katından daha fazla olduğunu dikkatinize çekmek isterim.

Biz, sonuçta emeği korumayı, üretimi, büyütmeyi, çalışanıyla, işvereniyle milletimizin tamamını güçlendirmeyi temel vazifemiz olarak görüyoruz, bu doğrultuda attığımız her adım Türkiye'nin yarınlarına daha güvenli bakabilmesi için. Geçtiğimiz hafta, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu topladık. İşçi ve işveren temsilcilerimize görüşerek sosyal diyalog sürecini aktif bir şekilde sürdürüyor.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2026 yılı asgari ücret miktarının çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdam ve makroekonomik dengeleri koruyacak ortak bir noktada belirlenmesi için Komisyon olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

'DENETİM SÜREÇLERİMİZDE İLKELERİMİZDEN ASLA TAVİZ VERMİYORUZ'

Bakan Işıkhan, Ulusal İş Sağlığı ve Güvenliği Politika Belgesi hazırlık sürecini başlattıklarını dile getirerek, "Bu belge Türkiye'nin iş yerlerinde güvenlik kültürünün yükseltmeyi hedefleyen kapsamlı bir yol haritası olacaktır. 2022 yılı sonunda ise İSG hizmeti alan 166 bin iş yeri sayısı bugün itibarıyla 782 bine çıkardık. Aynı şekilde, İSG hizmeti alan çalışan sayısını 6 milyon 400 binden 11 milyon 257 bine çıkardık.

İş sağlığı ve güvenliği konusunda ihmali olanların gözünün yaşına bakmıyoruz. İşverenler, uzmanlar, belediyeler ve kamuda sorunu olan kim varsa gereğini yapıyoruz. 2025 Aralık itibarıyla 10 bin 957 iş yerinde rehberlik ve teftiş faaliyetlerini yürüttük, bu kapsamda 1 milyon 328 binin üzerinde çalışana ulaştık.

Bu incelemeler sayesinde yaklaşık 992 milyon liralık eksik işçilik alacağının işçilere ödenmesini sağladık. Çalışanın hakkı ve alın teri söz konusu olduğunda asla tereddüt etmiyoruz. Denetim süreçlerimizde de bu ilkemizden asla taviz vermiyoruz" ifadelerini kullandı.

IŞIKHAN: SGK BÜTÇESİ AYRI BİR BÜTÇEDİR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, daha sonra milletvekillerinin sorularını yanıtladı. Bakan Işıkhan, bütçede Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) ayrılan payın düşük olduğu yönündeki eleştiriler üzerine, "SGK'nın bütçesi, merkezi yönetim bütçe kapsamı dışında olup ayrı bir bütçedir.

2026 yılı merkezi yönetim bütçesinde SGK'ya ayrılan pay, Bakanlık bütçesi üzerinden SGK'ya ayrılan teşvikleri 261,3 milyar lira, açık finansman ise 43,7 milyar lira kalemlerini kapsamaktadır. Dolayısıyla, sosyal güvenlik sisteminin finansman kaynağını sadece genel bütçeden aktarılan pay üzerinden değerlendirmek doğru bir yaklaşım değildir. SGK bütçesinin 2026 yılında 7 trilyon 130 milyar lira olacağı öngörülmektedir" ifadelerini kullandı.

'SUÇLULARIN YARGI ÖNÜNDE HESAP VERMESİ İÇİN SONUNA KADAR TAKİPÇİSİ OLACAĞIZ'

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde kozmetik fabrikasında çıkan yangında 7 işçinin hayatını kaybetmesi ile ilgili konuşan Bakan Işıkhan, "Dilovası yangınında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrar Allah'tan rahmet diliyorum, kederli ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Dilovası'nda yaşanan bu elim facianın ilk anından itibaren ailelerimizin yanında oldum. Devlet olarak kimseyi yalnız bırakmadık ve bırakmayacağız. Olayla ilgili adli süreç halen devam etmektedir, yargının yürüttüğü soruşturmayı titizlikle ve yakından takip ediyoruz.

Bununla birlikte, idari açıdan üzerimize düşen sorumluluğu gecikmeden yerine getirdim, 3 başmüfettişimizi ve 2 müfettişi görevlendirdi. Soruşturma kapsamında SGK Kocaeli İl Müdürü, İl Müdür Yardımcısı, Gebze Sosyal Güvenlik Merkezi Müdürünü görevden aldık. Çalışma ve İş Kurumu Kocaeli İl Müdürü, İŞKUR Dilovası Hizmet Merkez Müdürü, İŞKUR CİMER'den Sorumlu Şube Müdürü personelini görevden aldık.

Hem adli hem de idari soruşturmalar eşzamanlı olarak devam etmektedir. Az önce açıkladığım gibi ihmali, kusuru, sorumluluğu olan kim varsa gözünün yaşına bakmadan gerekli işlemi yapacağız. Suçluların ve sorumluların yargı önünde hesap vermesi için bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağız. Milletimizin vicdanını yaralayacak hiçbir ihmale asla müsaade etmeyeceğiz" diye konuştu.

'SGK TARAFINDAN SMA'LI HASTALARIMIZIN TALEPLERİ KARŞILANMAKTADIR'

Bakan Işıkhan, 'SMA' hastalarının tedavilerinde kullanılan ilaçların SGK tarafından karşılanmadığı yönündeki sözleri hatırlatarak, "SMA tedavisinde kullanılan 'Nusinersen' etkin maddeli ilacın bedeli Tip 1 hastalar için 2017'den, Tip 2 ve Tip 3 hastalar için de 2019'dan beri SGK tarafından karşılanmaktadır.

Sağlık Uygulama Tebliği'nde yer alan ödeme kriterlerinde yenidoğan SMA taraması kapsamında, tarama sonucu genetik analizi pozitif olan hastalarda da ödenecek şekilde düzenleme yaptık. Yine, SMA hastalarının tedavisinde kullanılan ve halihazırda geri ödeme kapsamında olan 'Nusinersen' etkin maddeli ilaca alternatif olarak oral yolla kullanılacak olan, 'Risdiplam' etkin maddeli ilaç 2025 yılında hastalarımızın erişimine sunulmuştur.

SMA hastalığında ilaçların geri ödeme kapsamındaki düzenlemeleri tekrar gözden geçirdik. O halde, şöyle diyebiliriz. SGK tarafından SMA'lı hastalarımızın talepleri karşılanmaktadır" dedi.

'ÖZEL HASTANELERE AKTARILAN PAY ARTIYOR’ İFADESİ GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

İşsizlik sigortası ile ilgili soruları yanıtlayan Bakan Işıkhan, şöyle devam etti:

"2025 bütçesinde SGK'ya yapılan transferler artarken sağlık sistemini kalkındırmak için bu transfer harcamalarının özel hastanelere gittiği iddiası var, bu iddia kesinlikle doğru değil. Özel hastanelere yapılan ödemelerin tedavi harcamaları içindeki payı 2013 yılında yüzde 23,40 iken 2024 yılı sonunda yüzde 10,45'e düşmüştür, 2025 yılının ilk 7 ayında ise bu oran yüzde 6,78'e gerilemiştir. Bu yüzden 'Özel hastanelere aktarılan pay artıyor' ifadesi gerçeği yansıtmamaktadır."

BÜTÇE KABUL EDİLDİ

Genel Kurul'da Meclis Başkanvekili Bekir Bozdağ, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile ona bağlı kuruluşların 2026 Yılı Bütçesi tekliflerini ayrı ayrı okuttu. Oylama sonucunda bakanlığın bütçesi kabul edildi. Meclis Başkanvekili Bozdağ, birleşimi yarın saat 11.00'de toplanmak üzere kapattı.