DSİ Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere toplam 328 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirileceğini açıkladı. Van için de alımlar yapılacak.

Personel alımı ile ilgili yayımlanan ilanda; “Genel Müdürlüğümüz merkez ve taşra teşkilatında, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında istihdam edilmek üzere; 128 Mühendis, 2 Tekniker, 3 Avukat, 59 Büro Personeli, 121 Destek Personeli, 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi olmak üzere toplam 328 adet sözleşmeli pozisyona, 06/06/1978 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucuna göre Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı’nca merkezi yerleştirme yapılacaktır” denildi.

VAN İÇİN 27 PERSONEL ALINACAK

Genel toplamda 328 sözleşmeli personel alımı yapılacak. Bu kapsamında Van’da istihdam edilecek personel sayısı 27 olarak açıklandı. İlana göre Van’da istihdam edilmek üzere;

Mühendis kadrosunda; 4 İnşaat mühendisi, 2 Makine mühendisi, 1 Harita mühendisi, 1 Meteoroloji mühendisi, 1 Çevre mühendisi, 1 Kimya mühendisi, tekniker kadrosunda; 1 Makine teknikeri; avukat kadrosunda; 2 avukat alınacak. Ayrıca Büro Personeli (Lisans) alanında; 2 İşletme, 2 Muhasebe, 1 Bilgi ve Belge Yönetimi mezunu, ön lisans alanında ise 1 Turizm ve Otel İşletmeciliği, 2 Adalet mezunu alımı gerçekleştirilecek. Van için destek personeli kapsamında ise 6 temizlik görevlisi olmak üzere toplamda 27 sözleşmeli personel alımı yapılacak.

KPSS sonucuna göre yapılacak alımlar için başvurular 18 Aralık Perşembe günü başlayacak ve 25 Aralık Perşembe günü sona erecek.

GENEL ŞARTLAR NELER?

-18 yaşını doldurmuş olmak.

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda belirtilen genel memuriyet şartlarını taşımak.

-Arşiv araştırması sonucunun olumlu olması.

- Tercih edilecek pozisyon için, ÖSYM’nin tercih kılavuzunda yer alan nitelikleri taşıyor olmak.