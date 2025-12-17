Kent genelinde bakım onarım çalışması yapan Van Gölü Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi (VEDAŞ) Van’ın 7 ilçesinde yarın (18 Aralık Perşembe) enerji kesintisinin olacağını bildirdi.

Planlı bakım çalışmaları kapsamında İpekyolu, Edremit, Tuşba, Gevaş, Özalp, Muradiye ve Erciş ilçelerindeki toplamda 74 mahalle elektrik kesintisinden etkilenecek.

Enerji kesintilerinden en çok etkilenecek olan ilçeler ise Muradiye ve Erciş ilçeleri olacak. Bu kapsamda Muradiye’de 27 mahalle, Erciş İlçesinde ise 21 mahalle gün boyu elektrik kesintisinden etkilenecek.

VEDAŞ tarafından planlı enerji kesintilerinin yapılacağı ilçe ve mahalleler şunlar;

İPEKYOLU;

09.00-17.00 saatleri arasında; Halilağa, Selimbey, Esenler, Şerefiye, Serhat, Seyit Fehim Arvasi, Vali Mithat Bey, Yeni Mahalle ve Kevenli mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

EDREMİT;

08.00-17.00 saatleri arasında Erenkent, Yeni TOKİ, Eski Cami, Erdemkent , Esentepe , Kiracılar TOKİ Konutları, Kuveyt Konutlarında ve Fırat mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

TUSBA;

09.00-17.00 saatleri arasında Akköprü mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

GEVAŞ;

08.00-17.00 saatleri arasında Elmalı, Pınarbaşı, Orta, Karşıyaka, Bahçelievler, Hişet ve Selimiye mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ÖZALP;

09.00-17.00 saatleri arasında; Aşağıakçagül mahallesinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

MURADİYE;

09.00-17.00 saatleri arasında; Açıkyol, Adaklı, Alkasnak, Aşağıargıt, Balaklı, Beşparmak, Beydağı, Dürükaş, Dürükkaş, Fevzi Çakmak, Gönderme, Gültepe, Gümüştepe, Karahan, Keçikıran, Kocasaban, Köşk, Ovapınar, Tansu, Topuzarpa, Uluşar, Yakıncak, Yalındüz, Yavuzselim, Yenişehir, Yukarıargıt ve Yumaklı mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.

ERCİŞ;

09.00-17.00 saatleri arasında; Kışla, Koçköprü, Ağaçören, Ağırkaya, Evbeyli, Kardoğan, Köycük, Mağara, Söğütlü, Ulupamir Latifiye, Örene, Yeşilova, Alkanat, Camiikebir, Çınarlı, Gölağzı, Kışla, Tekevler, Vanyolu ve Ünseli mahallelerinde planlı bakım ve onarım çalışması nedeni ile enerji kesintisi yaşanacak.