"Çözüm Sürecinin; Hukuk, Demokrasi ve İş Dünyasına Yansıması"nın ele alınacağı söyleşiye önemli isimler konuşmacı olarak katılacak. Moderatörlüğünü Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölümü Başkanı Suvat Parin'in yapacağı "Türkiye’de Barış Nasıl Tesis Edilir?" söyleşisinde; Kültür ve Milli Eğitim eski bakanlarından Hüseyin Çelik, Öğretim Üyesi & Yazar Mehmet Altan ve Van TSO Yönetim Kurulu Başkanı Necdet Takva konuşmacı olarak yer alacak.

20 Aralık 2025 Cumartesi günü Van TSO’da düzenlenecek söyleşi saat 14:00’te başlayacak.