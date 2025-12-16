Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan 2025 yılı Kasım ayı Konut Satış İstatistiklerine göre; Türkiye genelinde konut satışları Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,8 oranında azalarak 141 bin 100 oldu. Van’da ise konut satışında artış oldu.

Konut satış sayısının en fazla olduğu iller sırasıyla 24 bin 234 ile İstanbul, 12 bin 706 ile Ankara ve 8 bin 540 ile İzmir olurken, en az olduğu iller sırasıyla 78 ile Ardahan, 131 ile Bayburt ve 152 ile Artvin olarak gerçekleşti.

Türkiye genelinde 2025 yılı Kasım ayında ipotekli konut satışları 21 bin 499 olarak gerçekleşti, diğer satış türleri sonucunda 119 bin 601 konut el değiştirdi.

TÜİK tarafından yayımlanan verilere göre 2025 yılı Kasım ayında Van’da satışı gerçekleşen toplam konut sayısı ise 973 oldu. Bu dönemde Van’daki ipotekli konut satışı 116 olarak gerçekleşti. Diğer satış türleri sonucunda ise Van’da 857 konut el değiştirdi.

Van’da satış durumuna göre ilk el konut satışı 387, ikinci el konut satışı ise 586 olarak kayıtlara geçti.

Van’da geçtiğimiz yılın aynı ayında 965 konut satılırken, bu yıl 973 konut satışı gerçekleşti. Buna göre kentte konut satışları yaklaşık yüzde 0,8 artış gösterdi.