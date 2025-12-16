Uluslararası petrol fiyatlarındaki düşüş ve döviz kurundaki hareketler, motorin fiyatlarından sonra benzine de indirim olacak yansıyacak. Motorine geçtiğimiz haftalarda 2 lira 3 kuruşluk bir indirim gelmişti. Benzinde de dün 2 liradan fazla bir indirim olmuştu. Yeni bir indirim daha geliyor.

Benzine indirim

Benzin fiyatları hızlı düşüş serisine devam ediyor.NTV'de yer alan habere göre bugünden itibaren geçerli olan 2,02 liralık benzin indiriminin ardından alınan yeni kararla yarından itibaren benzine 83 kuruş daha indirim yapılacak.