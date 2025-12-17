Doğu Anadolu Bölgesi'nin büyük bir bölümünü etkisi alan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. 3 bin rakımlı Karabet Geçidi'nde çığ düşmesi sonucu Van-Bahçesaray kara yolu ulaşıma kapatıldı. Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Bahçesaray Kaymakamlığı konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Karayolları ekipleri tarafından, çığ düğmesi nedeniyle 65-51 Bahçesaray ilçesine bağlı Liman Mahallesi ile Çatak ilçesine bağlı Yukarı Narlıca Mahallesi arasındaki karayolu güzergahı geçici olarak çift yönlü trafiğe kapatılmıştır" ifadelerine yer verdi.