Kentte önceki gece yağan kar yağışı sonrası kapanan 49 mahalle ile 41 mezra yolunun açılması için Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, kapanan 90 yerleşim yerinden 55'i yeniden ulaşıma açarken, 35 mahalle ve mezra yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor. Bu arada Van'ın Edremit, İpekyolu ve Tuşba ilçe belediyeleri de trafikte aksama olmaması için kar temizleme çalışması başlatırken, işçiler kaldırımlardaki kar ve buzları küreklerle temizledi.