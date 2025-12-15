Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı 2020–2024 yıllarına ait il bazında gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) verilerine göre, kişi başına düşen gelirde Van alt sıralarda yer aldı. İl düzeyinde yapılan hesaplamalarda, kişi başına GSYH 116 bin 767 TL ile Şanlıurfa’da, 110 bin 553 TL ile Ağrı’da ve 108 bin 21 TL ile Van’da ölçülürken, bu üç il Türkiye genelinde son sırada konumlandı.

TÜİK verileri, Van’da kişi başına düşen GSYH’nin son beş yılda TL bazında artış gösterdiğini ortaya koydu. Buna göre, 2020 yılında Van’da kişi başına düşen GSYH 22 bin 159 TL olarak hesaplanırken, bu tutar dolar bazında 3 bin 148 dolar oldu. 2021 yılında kişi başına GSYH 28 bin 182 TL’ye yükselirken, dolar bazında 3 bin 138 dolar olarak kaydedildi.

2022 yılında kişi başına düşen GSYH 56 bin 282 TL’ye çıkarken, dolar karşılığı 3 bin 396 dolar oldu. 2023’te bu tutar 111 bin 379 TL’ye yükselirken, dolar bazında 4 bin 741 dolar olarak hesaplandı. 2024 yılında ise Van’da kişi başına düşen GSYH 203 bin 49 TL’ye ulaşırken, dolar bazında 6 bin 185 dolar seviyesinde gerçekleşti.

Beş yıl içinde TL bazında yaklaşık dokuz kat artış göstermesine rağmen, döviz kuru, ekonomik koşullar ve istihdam yapısı gibi etkenler nedeniyle Van, kişi başına düşen GSYH sıralamasında Türkiye genelinde alt sıralardaki yerini korudu. TÜİK’in 2020–2024 dönemine ilişkin verilerine göre, söz konusu artış döviz bazında sınırlı kalırken, Van’ın Türkiye ortalamasını yakalaması mümkün olmadı.