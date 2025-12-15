İlçedeki Vangölü İlkokulu öğrencileri, Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası çerçevesinde Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir yoğurt fabrikasını ziyaret etti. Yoğurt fabrikasında süt ve yoğurt üretim aşamalarını ilgiyle inceleyen öğrenciler, yetkililerden bilgi aldı.

Ziyaret, fabrika sahibi Vacip Demir'in öğrencilere yoğurt ve süt ikramında bulunmasıyla sona erdi. Etkinlikten memnun kalan öğrenciler, yerli üretimin önemini yerinde görmenin mutluluğunu yaşadı.

Bu tür etkinliklerin öğrencilerin gelişimi açısından büyük önem taşıdığını söyleyen Vangölü İlkokulu Müdürü Şahin Ballıkaya, "Tutum, Yatırım ve Türk Malları Haftası kapsamında öğrencilerimizin yerli üretimi yakından tanımalarını, emek ve üretim sürecini yerinde görmelerini amaçladık. Çocuklarımızın küçük yaşlardan itibaren tasarruf bilinci kazanması, yerli ve milli ürünlere sahip çıkması geleceğimiz açısından son derece önemlidir. Bu ziyaret sayesinde öğrencilerimiz hem eğlendi hem de öğrendi" dedi.