Çağdaş ve donanımlı nesillerin yetişmesine katkı sağlamak amacıyla 30 yıldır Türkiye genelinde nitelikli eğitim desteği sunan Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı (TEGV), Dünya Gönüllüler Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Kuruluşundan bu yana çalışmalarını gönüllülerinin desteğiyle sürdüren TEGV, 30 yıllık süreçte 108 bini aşkın gönüllüye ulaşarak Türkiye’nin en geniş gönüllülük ağlarından biri haline geldi.

Her yıl yaklaşık 8 bin gönüllü, vakfın çocuklara yönelik eğitim faaliyetlerine destek veriyor. Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı, Muradiye Fatma Tülin-Prof. Dr. Mustafa Gediktaş Öğrenim Birimi ile İş Bankası Ateşböceği işbirliğinde, Dünya Gönüllüler Günü dolayısıyla Van Elite World Otel’de özel bir program düzenlendi. Programa toplam 250 gönüllü katıldı.

Gönüllü sunucunun açılış konuşmasıyla başlayan programda, gönüllülüğün toplumsal gelişimdeki önemine dikkat çekilerek tüm gönüllülerin Dünya Gönüllüler Günü kutlandı. Etkinlik kapsamında toplu fotoğraf çekimi yapılırken, Dünya Gönüllüler Günü pastası kesildi.

TEGV Muradiye Fatma Tülin-Prof. Dr. Mustafa Gediktaş Öğrenim Birimi Sorumlusu Buket Müjde, yaptığı açıklamada, "Van Nirun Şahingiray Eğitim Parkı, Muradiye Öğrenim Birimi ve İş Bankası Ateşböceği gönüllülerimizle birlikte Dünya Gönüllüler Günü’nü kutladık. Gözleri umutla gülen çocuklarımıza ışık olan tüm gönüllülerimizin gününü yürekten kutluyoruz. İyi ki varlar" dedi.

Etkinliğe katılan gönüllülerden Zeynep Karabaş ve Tamer Kaya ise organizasyon için Van Elite World Otel yetkililerine teşekkür ederek, keyifli ve anlamlı bir gün geçirdiklerini ifade etti. Programda Van Elite World Otel yönetimine çocuklara yönelik ürün takdimi gerçekleştirilirken, gönüllülere de günün anısına çeşitli hediyeler verildi. İkramlar ve canlı müzik eşliğinde devam eden etkinlikte gönüllüler keyifli anlar yaşadı.