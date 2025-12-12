İlçe merkezinde ve kırsal mahallelerdeki okulları ziyaret eden İyilik Derneği üyeleri, öğrencilerle bir araya geldi.

Dernek üyeleri, 2 bin ihtiyaç sahibi öğrenciye hayırseverlerin yardımlarıyla alınan mont ve bot dağıttı.

Son olarak Kadriye Çiftçi Ortaokulu'na gelen gönüllüler, yardımları öğrencilere teslim etti.

İyilik Derneği Erciş Temsilcisi Erhan Karanlık, basın mensuplarına, her yıl olduğu gibi bu yıl da ihtiyaç sahiplerini unutmadıklarını söyledi.

Öğrencilerin yüzünü güldürmeye devam edeceklerini belirten Karanlık, şunları kaydetti:

"İlçe genelindeki ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik yardım çalışmalarımız sürüyor. Bu yıl da 2 bin öğrenciye bot ve mont dağıttık. Özellikle hayırsever ve bağışçı kardeşlerimize çok teşekkür ediyoruz. Öğrencilerimiz kışın üşümesin, ayakları ıslanmasın. Öğrencilerimizin her zaman yanında oluyoruz. Bu tür faaliyetlerin olması gerekiyor."