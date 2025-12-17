Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Kasım ayına ait ‘İllere Göre Motorlu Kara Taşıtları’ verilerini açıkladı. Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta yüzde 209,6, kamyonette yüzde 14,8, otomobilde yüzde 9,6, traktörde yüzde 3,6, otobüste yüzde 0,5 artarken motosiklette yüzde 10,9, minibüste yüzde 10,4 ve kamyonda yüzde 8,5 azaldı.

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1 azaldı. Kasım ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı özel amaçlı taşıtta yüzde 200,0, kamyonette yüzde 19,8, otomobilde yüzde 13,1, kamyonda yüzde 4,1, otobüste yüzde 0,2 artarken traktörde yüzde 35,4, motosiklette yüzde 25,4 ve minibüste yüzde 25,3 azaldı.

Türkiye genelindeki tabloya paralel olarak Van’da da araç sayısında artış yaşandı.

VAN’DA TRAFİĞE KAYITLI ARAÇ SAYISI KASIM AYINDA ARTIŞ GÖSTERDİ

Bir önceki ay Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı 94 bin 107 olarak açıklanırken, Kasım ayında bu sayı 94 bin 691’e yükseldi.

Verilere göre Van’da trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayında bir önceki aya kıyasla yaklaşık yüzde 0,62 oranında artış gösterdi.

Böylece Van’da kayıtlı araç sayısı bir ayda 584 adet arttı.

2025 Kasım sonu verilerine göre Van’da 37 bin 105 otomobil, 6 bin 146 minibüs, 876 otobüs, 24 bin 205 kamyonet, 5 bin 929 kamyon, 9 bin 839 motosiklet, 9 bin 770 traktör ve 821 özel amaçlı motorlu kara taşıtı bulunuyor.